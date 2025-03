Lazio umiliata a Bologna, i tifosi chiedono le scuse. Baroni: "Crollati mentalmente"

BOLOGNA - "La gara è da riassumere in questo modo: primo tempo in partita mentre nel secondo siamo crollati mentalmente. La partita non la siamo riusciti a recuperare e siamo arrivati alla fine di un ciclo abbastanza pesante. Avversario di grande livello e che sta molto bene. Non sono preoccupato, la sosta arriva nel momento giusto. Alcuni andranno in nazionale, noi rimarremo a recuperare. Questo non accade solo a noi, ovviamente. Il colloquio con i tifosi? Ci hanno semplicemente sostenuto, io ho detto a loro che la sconfitta è responsabilità mia. Non ci hanno detto niente, sappiamo che sono tutte finali". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Marco Baroni commenta il pesantissimo ko per 5-0 subito allo stadio Renato Dall'Ara dal Bologna.