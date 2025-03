L'ex Juve torna in lista Serie A: Lazio, la decisione ufficiale e il comunicato

Grande novità in casa Lazio , con una modifica ufficiale alla lista dei calciatori schierabili in Serie A . Luca Pellegrini , ex terzino di proprietà della Juventus , è infatti stato reintegrato da Marco Baroni per queste ultime nove giornate di campionato. Una decisione che è arrivata dopo l'operazione alla caviglia a cui si è sottoposto Patric che terrà fuori il difensore spagnolo fino al termine della stagione.

Lazio, riecco Pellegrini: torna in lista Serie A

La Lazio ha ufficializzato la decisione del reintegro di Luca Pellegrini tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabarron Gil". Il terzino classe 1999 sarà quindi a disposizione già per il prossimo impegno dei biancocelesti in campionato, in programma lunedì 31 marzo alle 20:45 all'Olimpico contro il Torino.

Lazio, la stagione di Pellegrini

Luca Pellegrini ha collezionato fin qui 22 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, impreziosite da tre assist. Dopo una buona prima parte di stagione, il terzino è finito fuori dalla lista Serie A per dei diverbi con la dirigenza durante il calciomercato di gennaio. Una situazione che ha portato l'ex Juve ha sparire progressivamente dal campo anche in Europa League. Adesso, grazie all'infortunio di Patric, potrebbe avere l'occasione di tornare ad essere protagonista con i biancocelesti in lotta per un posto nella prossima Champions League.