Baroni: "Lazio, zero alibi e Torino da battere. Tavares e Pellegrini? Vi spiego"

Vincere contro il Torino per continuare ad inseguire il piazzamento Champions . La Lazio è reduce dalla pesantissima sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna , eppure il quarto posto (occupato proprio dai rossoblù) resta distante appena 3 punti. Ottenere il successo contro i granata sarebbe "fondamentale", come ammesso dall'allenatore biancoceleste Marco Baroni in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la compagine di Paolo Vanoli.

Lazio, Baroni verso il Torino

Baroni in conferenza stampa smentisce innanzitutto l'ipotesi di richiesta di turnover da parte del club: "La società non mi ha detto nulla, abbiamo sempre lavorato in questa direzione. Anche da parte dei ragazzi che sono arrivati a gennaio ora sono sicuramente più pronti. Il presidente l'ho visto ieri per la prima volta, abbiamo pranzato con altre persone e siamo stati 20 minuti insieme. Con il direttore c'è un confronto quotidiano, non c'è stato nulla di diverso in queste due settimane di diverso rispetto alla quotidianità del nostro lavoro". E ancora: "Stiamo entrando nell'ultima parte della stagione e sappiamo benissimo che è la più importante. Ci portiamo dietro tutto quello che di buono abbiamo fatto e andremo a lavorare su quello che ci serve per affrontare queste gare che sono fondamentali e importantissimi".

Sui singoli, a partire da Castellanos, Baroni sottolinea come sia in una condizione "che mi porta ad ascoltare sempre il mio giocatore e lo staff medico, era programmato per lui un part-time. Ho chiesto al giocatore e mi ha detto di fare altri dieci minuti, poi ci sono tante situazioni che possono uscire dal controllo del calciatore e dello staff medico". Su Nuno Tavares: "Oggi si è allenato con la squadra, sta meglio. E' arrivato leggermente intossicato, è il campionato dove sta avendo più minutaggio, valuteremo insieme domani ma sicuramente sarà dei nostri in queste partite importanti che ci attendono". In merito a Luca Pellegrini: "Ve lo dissi subito, ha lavorato con determinazione, rientra con noi ma non era in punizione. Ora rappresenta una risorsa importante, forse è stato fatto quello step utile sia a lui che alla squadra".

"Lazio, zero alibi"

Sul match con il Torino: "La vittoria lunedì è fondamentale, davanti ai nostri tifosi e lo sappiamo. Conosciamo le difficoltà della gara, ma siamo concentrati e determinati nel fare una grande partita. La squadra sta bene; chiaramente, quando ho parlato dopo la partita di Bologna, arrivavamo da sette match in 20 giorni con cinque trasferte e abbiamo pagato questa stanchezza. La pausa ci ha fatto ricaricare mentalmente, abbiamo lavorato nell'interezza della squadra solo pochi giorni perché i nazionali hanno continuato a giocare e viaggiare. Alcuni ragazzi quest'anno giocheranno 60 partite che sono quasi due campionati, questo non deve essere un alibi ma deve rafforzarci. Credo che nelle difficoltà c'è sempre un'opportunità". Infine: "Sono convinto delle qualità di questa squadra. Preferisco fare le analisi per acquisire fiducia, non sto qui ora a dire i tanti fattori perché poi sembrano alibi. Non voglio alibi. Lunedì affrontiamo una squadra importante che ha perso solo una partita nelle ultime 12 e servirà la miglior Lazio".