Baroni: Champions e Europa, la Lazio c'è. Poi l'elogio per uno: "Fondamentale"

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 della sua Lazio in casa dell'Atalanta grazie alla rete di Isaksen. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: “Grande energia della squadra e faccio i complimenti a loro. Credo che sappiamo che abbiamo delle partite importanti e come squadra siamo pronti. Anche i nuovi arrivi oggi hanno dato un grande contributo e così potremmo fare anche più rotazioni. Non è un caso che è tornato il successo quando abbiamo potuto ruotare. Venti giorni sette gare, cinque trasferte, non è facile. Abbiamo lavorato, io non mi lamento ma so che la squadra deve affrontare quelle situazioni. Tavares? Secondo me è un riaffaticamento, lui ha tanta gamba, esplosività, è da valutare”.