Bodo-Lazio, Baroni: “Ci serve un corpo unico”. Isaksen: “Non ci sono scuse"

Le dichiarazioni di Isaksen "Abbiamo fatto molto bene in Coppa, siamo ai quarti di finale e adesso vogliamo andare avanti". Così l'attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani in casa del Bodo Glimt. "Non ci sono scuse, ovviamente le temperature sono diverse da Roma, il campo è diverso, ma siamo venuti un giorno prima anche per ambientarci, è una partita di calcio con un pallone e 90 minuti da giocare", dice il danese che non teme che i fattori ambientali e il campo possano incidere. "L'obiettivo è arrivare fino in fondo, abbiamo lavorato per questo, sappiamo che giochiamo in un campo difficile contro una squadra che gioca molto bene. Sono due partite, il primo tempo è domani, poi ci sarà il secondo a Roma, ma intanto è importantissima quella di domani".

© RIPRODUZIONE RISERVATA