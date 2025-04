Baroni, conferenza derby: “Oggi la Roma è la più forte della Serie A”

Lazio-Roma, Baroni: "Roma più brava"

"La Roma è prima nelle ultime 15 partite, quindi è indiscutibile che in questo momento siano i più bravi, ma di certo non mancherà la determinazione per batterli domani. Belahyane sta crescendo. è stato preso perché conoscevamo le sue qualità. Sarà della partita. Dia e Taty avevano trovato la capacità di integrarsi alla perfezione. Taty è stato al lungo fuori, ma deve stare sereno e non pensare ai 90 minuti. Deve sparare tutto quello che ha, partendo dalla semplicità. Per noi è un giocatore indispensabile, che ci darà una mano importante. La squadra ha trovato il suo equilibrio con il centrocampo a 2. Abbiamo avuto fuori per tanto tempo Dele e Vecino. Il vertice alto poi può essere più o meno offensivo, ma l'atteggiamento non deve mai cambiare. Domani proveremo ad arginare Dobvyk ma con tutta la squadra e non con un singolo. La squadra deve impegnarsi collettivamente in entrambe le fasi".