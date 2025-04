Baroni: "Lazio, meritavamo di vincere. Noi senza fortuna, contro il Bodo..."

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio nel derby capitolino contro la Roma deciso dalle reti di Romagnoli e Soulé . Il tecnico della Lazio ha dichiarato: “La Roma ha messo un po’ di pressione ma non ha creato molto. La squadra si è spesa, ha creato e queste sono gare nelle quali ci vuole anche un pizzico di fortuna. Meritavamo la vittoria ma prendiamo anche il pari, l’aiuto del nostro pubblico meraviglioso è stato fantastico, peccato”.

Le parole di Baroni

“Credo che stavamo facendo bene, ci serviva tenere un po’ di più la palla ma la squadra non ha mai perso di equilibrio. Io non devo cheidere nulla alla nostra gente, giovedì ci dobbiamo credere e ci serve questa energia qui. Noi crediamo nel passaggio del turno e sarà importante la nostra prestazione e l’aiuto dei tifosi”. Baroni ha poi concluso così: “Bodo? Noi abbiamo trovato anche forse la peggiore partita, vai a giocare in un campo sintetico con una squadra che è alla seconda di campionato. In casa però sarà completamente un’altra partita, non dovremo sbagliare nulla e lo proveremo a fare. Io ci credo, i ragazzi ci credono. Champions? Questa squadra è giovane, cresce, ha energia e noi vogliamo essere protagonisti fino in fondo. Esserlo con il gioco e la proposta, e lo faremo”.