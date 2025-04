Lazio, Lotito dà la carica: “Col Bodo ci giochiamo gran parte della stagione”

La Lazio è attesa dal ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt . I biancocelesti sono chiamati alla rimonta dopo aver subito una sconfitta per 2-0 in terra norvegese. Ne è ben conscio Baroni che sta preprarando la meglio la gara , caricati anche dal presidente Claudio Lotito . Il patron del club, a margine della presentazione della maglia speciale in collaborazione con la Croce Rossa Italiana , ha raccontato quanto sia in fervida attesa di questa gara che "vale gran parte della stagione".

Lazio e Croce Rossa insieme nella partita con il Bodo

Lazio e Croce Rossa Italiana insieme per promuovere i valori di inclusione, assistenza e comunità attraverso il calcio. Per la prima volta, infatti, il logo della Croce Rossa Italiana comparirà sulla maglia ufficiale di una squadra di calcio di Serie A che verrà indossata dalla formazione biancoceleste durante il match contro il Bodo/Glimt, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21 allo stadio Olimpico. "Oggi è una giornata memorabile in cui uniamo il nostro simbolo a quello della Croce Rossa. Vogliamo fare gol anche nella vita quotidiana. Questa è un'iniziativa che rimarrà storica dando testimonianza del messaggio che deve mandare il calcio intervenendo nelle dinamiche della vita delle persone meno fortunate. Un binomio che deve funzionare sempre, noi oggi abbiamo fatto una scelta importante in una partita che ha un valore fondamentale per il club, per tutti i laziali ma anche per l'Italia perché conseguire un risultato in Europa significa conseguire un risultato per tutto il Paese", le parole di Claudio Lotito che commenta con soddisfazione questa importante novità.

"Lo sport è portatore di valori, mi auguro che il nostro logo sulla maglia della Lazio faccia arrivare un messaggio, che ognuno di noi può aiutare. La Croce Rossa è qui per costruire un domani nel quale la vita umana sia sempre rispettata e tutelata", aggiunge invece Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. A concludere Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S Lazio 1900 che aggiunge come "la Croce Rossa è un simbolo mondiale, quando vediamo il loro logo ci sentiamo tutti più tranquilli. Per noi è venuto naturale accostare i nostri colori ai loro".