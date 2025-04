Baroni, la Champions e il capolavoro Castellanos: "Lazio, vogliamo l'Europa"

"Lotteremo fino alla fine per riconquistare il posto in Europa". Lo ha detto a Dazn l'allenatore della Lazio , Marco Baroni dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa . Un successo che permette ai biancocelesti di lasciarsi alle spalle la delusione per l'eliminazione ai rigori contro il Bodo/Glimt in Europa League : "L'amarezza è tanta, ma c'è la consapevolezza di aver fatto un grande torneo e una partita di spessore sotto tutti gli aspetti. Deve essere un punto di partenza e da oggi dobbiamo continuare a lavorare per riprenderci l'Europa. La squadra ha dimostrato di meritarsela con un percorso bellissimo", ha aggiunto.

Le parole di Baroni

"Il ritorno dei calciatori importanti per noi è fondamentale. Ma non posso pensare agli assenti, perchè in questa maniera indebolirei chi è con noi. Castellanos ha segnato un grande gol e sono felice anche per Dia. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè non era facile giocare in questo stadio contro questa avversaria". La nota stonata è l'espulsione nel secondo tempo di Belahyane: "Non dobbiamo colpevolizzarlo, era dispiaciuto e sapeva di aver commesso un errore. Sono delle opportunità di crescita". Baroni non ascolta le voci sul suo futuro: "Sono troppo concentrato sulla squadra e sui ragazzi, abbiamo espresso un buon calcio e dobbiamo pensare al quotidiano e alla prossima partita", ha concluso.

Castellanos: "E' il mio gol più bello"

"Penso sia stato il mio gol più bello con la Lazio, ma l'importante è aver vinto. Dopo l'eliminazione dall'Europa League dovevamo reagire: la squadra sta bene e abbiamo battuto un'avversaria forte". Lo ha detto a Dazn l'attaccante della Lazio, Valentin Castellanos, dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa.

Zaccagni: "Reagito da squadra vera"

"Abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo reagito da squadra vera. Abbiamo giocato a tratti un calcio bellissimo e non era facile dopo la delusione in Europa". Lo ha detto a Dazn il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa. La squadra biancoceleste ha agganciato la Juventus in classifica ed è ad un punto dal quarto posto del Bologna: "Non guardiamo alle altre squadre, ci sono quindici punti a disposizione e vogliamo farne il più possibile", ha aggiunto l'esterno biancoceleste.