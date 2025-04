Baroni: "Pedro infinito! La Lazio c'è e riparte dal secondo tempo"

"Onestamente era molto che non prendevamo gol così subito. È chiaro che il primo già ti mette in una condizione... Sul secondo c'è anche un doppio rimpallo, ma non voglio commentare questo. La squadra è andata in difficoltà, anche se ha cercato di giocare. Magari non avevamo quella velocità che serviva, i cambi ci hanno dato qualcosa in più. Voglio partire dagli ultimi 30 minuti, è quello che siamo noi. Abbiamo messo ritmo, sono contentissimo per i 2 gol di Pedro, che è infinito, ma volevamo la vittoria, ci manca da morire davanti ai nostri tifosi".

Cosa non ha funzionato

- La doppietta diin 5 minuti salva ladalla sconfitta contro il Parma chiudendo 2-2 ma subendo una frenata nella corsa alla Champions League con i biancocelesti che salgono a 60 punti (pari con la Roma) a -2 dallaquarta. le parole dinel post-partita a Sky Sport:

"Il portiere loro fa 7 minuti di possesso, dovevamo far meglio sui rinvii suoi. Guardo sempre la squadra, cerco di vedere come posso migliorare questi ragazzi, siamo nel rush finale, ci siamo e ci saremo fino in fondo. Non molliamo, recuperare un 2-0 significa che non molliamo mai e questa è la cosa più importante perché è ciò che conta".