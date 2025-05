Lotito, la telefonata è un giallo. Fabiani rincara: Qualcuno vuole togliere la serenità alla Lazio

Lazio, la telefonata e il falconiere: le parole di Fabiani

"Vengo io per fare alcune precisazioni ed esprimere lo stato d'animo che si percepisce in questo momento a seguito di episodi sgradevoli, ignobili. Quando si oltrepassa il limite, quando non c'è più la decenza, non va più bene, a maggior ragione se va a discapito della società, dei tifosi e della collettività ". Così il direttore sportivo Fabiani su quanto accaduto nella giornata di ieri, quando il presidente Claudio Lotito si è presentato in Questura per presentare denuncia contro l'ex falconiere Bernabè e contro l'autore della telefonata andata virale nei giorni scorsi. "Il falconiere dovrà rispondere nelle sedi opportune delle nefandezze che ha detto - ha spiegato -. In Italia vige il principio che, se un cittadino viene a conoscenza di un reato, ha l'obbligo di andare dagli organi preposti a denunciare. Questo non è accaduto, a me è sembrato un tentativo di estorcere qualcosa al presidente". E aggiunge: "Alla Lazio lui non verrà mai più, perché ha avuto un comportamento che va contro i principi della società". Per quanto riguarda il patron biancoceleste, ancora "non devo difenderlo io, sa come difendersi e lo ha già fatto andando ieri in Questura. Oggi si possono prendere quattro/cinque telefonate, assemblare i concetti e farla diventare un'unica telefonata. Questo per minare la serenità del nostro gruppo. Non lo possiamo tollerare. Questi soggetti dovranno rispondere davanti a un tribunale".