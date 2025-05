Lazio in campo verso la Juve: Baroni può sorridere, due rientri importanti!

Continua la preparazione della Lazio allo scontro diretto con la Juventus, in programma alle ore 18 di sabato 10 maggio presso lo stadio Olimpico. Una sfida che mette in palio 3 punti chiave per la corsa Champions, nonché valida per la terzultima giornata di Serie A. Le formazioni di Marco Baroni e Igor Tudor, si presentano all'appuntamento con 63 punti e una differenza reti rispettivamente pari a 13 e 20, che valgono il 6º posto e 4º posto in classifica. Il calendario della 36ª giornata vede inoltre Roma e Bologna impegnate in trasferta contro Atalanta (12/05) e Milan (09/05). Mentre gli ultimi due appuntamenti di Serie A vedono i biancocelesti affrontare l'Inter a San Siro prima di chiudere con il Lecce in casa.