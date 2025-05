Tre mesi senza vincere in casa: Lazio, l’Olimpico fa paura

Quella di Baroni è una doppia missione. Battere la Juventus, sabato pomeriggio, non vorrebbe dire solo prendersi il quarto posto ma anche aver scacciato definitivamente la maledizione Olimpico. In casa il rendimento della Lazio nel 2025 è stato piuttosto insufficiente: il bilancio di una sola vittoria nelle ultime dieci partite di campionato ha rallentato notevolmente il passo di una squadra che in trasferta macina punti, ma che davanti al proprio pubblico nel nuovo anno ha regalato poche soddisfazioni. L’ultimo successo in Serie A per Baroni all’Olimpico risale al 9 febbraio col 5-1 al Monza, da lì in poi cinque pareggi consecutivi e tante opportunità sprecate, come l’ultimo 2-2 col Parma che ha tolto la chance ai biancocelesti di posizionarsi in testa nella corsa al quarto posto.

L’Olimpico laziale non festeggia da troppo tempo, anche l’ultima vittoria in ordine di tempo, contro il Bodo/Glimt in Europa League, è stata soffocata dalla grande delusione per l’eliminazione ai calci di rigore. La Lazio in casa ha ottenuto 29 punti dei 63 totali, lontani da Roma i biancocelesti sono reduci da tre successi consecutivi, hanno perso una sola volta nelle ultime otto partite giocate in trasferta, adesso non possono più permettersi di rallentare in casa.