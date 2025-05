Villa Mafalda sulle maglie Lazio per la sfida contro la Juve

ROMA - Grande attesa per il big match di questa sera (ore 18) all'Olimpico tra Lazio e Juventus, scontro diretto per la lotta al 4° posto. Proprio in occasione di questa prestigiosa sfida la S.S. Lazio è lieta di annunciare che sulle maglie della squadra biancoceleste sarà esposto il brand di Villa Mafalda, eccellenza romana nella sanità privata, nota per il suo impegno nell’offrire servizi di alta qualità e innovazione medica.