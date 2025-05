Lazio, assenze e novità: i convocati di Baroni e la scelta su Nuno Tavares

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Juventus , valida per la 36ª giornata di Serie A e in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Poche ore e poi sarà una vera e propria battaglia sul campo con punti pesantissimi in palio per la corsa al quarto posto , valevole per l'accesso alla prossima Champions League. Per questo motivo il tecnico biancoceleste Baroni ha ufficializzato la lista dei convocati con qualche novità e sorpresa.

Lazio, i convocati di Baroni

Spiccano alcune assenze importanti per la Lazio: non ci sono infatti Patric, ancora alle prese con un lungo stop, lo squalificato Hysaj e il terzino portoghese Nuno Tavares. Quest’ultimo, non al meglio della condizione fisica, è stato lasciato precauzionalmente fuori dalla lista e non sarà dunque disponibile nemmeno per la panchina. Buone notizie invece sul fronte recuperi: Baroni ritrova Manuel Lazzari, Adam Marusic e il difensore centrale Samuel Gigot, tutti regolarmente convocati e potenzialmente arruolabili per il match di cartello contro i bianconeri. La loro presenza offre maggiori soluzioni tattiche in vista di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave europea.

LA LISTA

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.