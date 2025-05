Rovella, la Juve è il passato: esploso alla Lazio, Europa e rinnovo  

Nella Capitale si parla ormai da mesi addirittura di Rovellismo per sottolineare le giocate di classe sfoderate in mezzo al campo e che sono diventate cult su Tik Tok tra i tifosi biancocelesti. Nicolò Rovella in questa stagione è esploso definitivamente, imponendosi come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Visione di gioco euclidea e personalità da vendere che l’hanno reso insostituibile per Marco Baroni, che non ci rinuncia praticamente mai. Tutto il contrario di quanto era accaduto nella seconda parte della scorsa stagione, nella quale il rapporto con Igor Tudor non era affatto decollato. Anzi, tra i due non erano mancati i momenti di frizione sfociati poi in esclusioni e musi lunghi. Una mancanza di feeling che aveva fatto immalinconire il regista classe 2001 in panchina. Con Rovella che - in caso di permanenza del tecnico croato - era arrivato anche a pensare di cambiare maglia.