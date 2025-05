Lazio ko, Baroni: “Mi prendo la responsabilità. Futuro? Dobbiamo parlare con la società"

ROMA - La Lazio di Marco Baroni chiude all'8° posto in classifica dopo il ko casalingo contro il Lecce mancando anche l'accesso alla Conference League. Le parole di sconforto dell'allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Abbiamo fatto una brutta partita. Il dispiacere mio è quello di non essere riuscito a portarli dentro la prestazione. Sapevo benissimo di questa partita, poteva sporcare quello che la squadra ha fatto durante il campionato. C'è grosso dispiacere: devo ammettere che, nonostante vessi detto molte volte delle difficoltà della partita, è una mia responsabilità. Quando è l'ultima partita di campionato, c'è sempre il tema di andare via. Io detto che l'ultima partita è quella che ti lascia l'immagine. Brutta prestazione, soprattutto nel primo tempo".

Mancati rinforzi a gennaio?

"Sono arrivati dei ragazzi giovani, la società ha fatto il massimo. Non è questo il tema, sono qui con il dolore addosso perché questa partita sciupa un pochettino il percorso. La squadra nel girone d'andata ha fatto 34 punti, nel ritorno 31 e sarebbe bastata una partita diversa per dare una dimensione diversa a quello che ha fatto la squadra. Non voglio alibi, mi prendo la responsabilità di non aver fatto capire l'importanza di questa partita".

Problemi all'Olimpico

"Questo è uno dei temi su cui abbiamo cercato di lavorare, attaccare a difesa schierata non è facile. Entra anche il fatto della qualità in rifinitura e questo ci ha penalizzato. I numeri parlano chiaro: quando abbiamo incontrato squadre chiuse"

Futuro

"Dobbiamo sicuramente parlare. Oggi la partita era importante, da domani faremo valutazioni insieme alla società. Io ho sempre pensato a lavorare con la mia squadra, se tolgo la partita di oggi non devo fare appunti a nessuno: solo a me stesso per la partita di oggi".