Sarri-Lazio, fatta per il ritorno in panchina: l’accordo e i dettagli

Maurizio Sarri e la Lazio hanno trovato l’accordo. Durante l’incontro odierno in Toscana con il direttore sportivo Angelo Fabiani, le parti hanno raggiunto un’intesa: l’allenatore è pronto a tornare sulla panchina biancoceleste e siglerà un contratto di due anni, con opzione per una terza stagione. L'ex Juve è pronto quindi a rimettersi in gioco, dopo poco più di un anno dal suo addio. E già dal ritiro ci saranno delle novità.