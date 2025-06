Lazio, ecco il Sarri bis: si lavora già al primo rinforzo di mercato

ROMA - È tempo di Sarri-bis alla Lazio. Un anno e tre mesi dopo le dimissioni, il tecnico toscano è pronto a tornare a Formello. La mossa di Lotito è andata a segno nel giro di una settimana: domani saluterà ufficialmente Baroni per liberare il campo al ritorno del Comandante. La domenica in Toscana di Fabiani ha sancito un nuovo matrimonio, terminato nel marzo 2024 per decisione dello stesso Sarri che, tra problemi personali e uno spogliatoio in subbuglio, decise di abdicare dopo aver subito pure la contestazione di una parte della tifoseria. Non è mai stato in discussione invece per Lotito, che provò in tutti i modi a convincerlo a rimanere. Non a caso Sarri è stato il primo pensiero del patron mentre assisteva al naufragio della Lazio di Baroni contro il Lecce, giusto sette giorni fa. Sembrava una pazza idea, un cavallo di ritorno difficile solo da immaginare, Mau però ha prestato interesse fin da subito alla proposta della Lazio, rimasta evidentemente nel suo cuore anche grazie al secondo posto raggiunto nella stagione 2022-2023, insieme al buon percorso in Champions League dell’anno successivo e ai tanti derby vinti (4 su 6).