Sarri ritorna alla Lazio, ufficiale. Lotito: "Bentornato nella tua casa Comandante"

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. L'ex tecnico di Juve e Napoli ritorna dunque sulla panchina biancoceleste un anno dopo avere rassegnato le dimissioni. Nel ciclo di tre stagioni nella Capitale, l'allenatore classe '59, che raccoglie l'eredità di Marco Baroni , ha raggiunto nel 2022 il quinto posto in Serie A, prima di piazzarsi l'anno successivo alle spalle del Napoli di campione d'Italia. Poi, il passaggio di consegne a Igor Tudor alla 30ª giornata di campionato - concluso in 7ª posizione - .

La nota ufficiale

Questa la nota diffusa dal club: "La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio. Il Presidente Claudio Lotito ha commentato: 'Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante' ".

Il palmarès di Sarri

Sulla panchina della Juve nella stagione 2019-2020, all'età di 61 anni Sarri guida i bianconeri alla conquista dello Scudetto, divenendo così l'allenatore più anziano a chiudere in testa al campionato: primato poi superato da Luciano Spalletti. C'è spazio anche per i titoli europei nella bacheca del tecnico, con l'Europa League conquistata dal suo Chelsea nel 2019. In bacheca, anche il campionato d'Eccellenza del 2002 e la Coppa Italia Serie D dell'anno successivo al tempo del Sansovino.