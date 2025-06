Sarri a sorpresa: "Juve era asimmetrica, abbiamo vinto grazie ai più freschi"

L’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ha anche commentato l’ultimo trionfo europeo del Paris Saint-Germain , che ha recentemente conquistato la Champions League battendo l’ Inter in finale : “Il Psg ha dato una lezione al mondo: ha mandato via i top player, ha abbassato il monte ingaggi, ha comprato dei giovanissimi e ha avuto coraggio. E ha vinto dove Messi e Neymar non avevano vinto”. Una riflessione che sottolinea il valore del progetto e della visione nel calcio moderno, al di là dei nomi altisonanti.

Infine, Sarri ha aperto una parentesi sulle sue passate esperienze in panchina, soffermandosi in particolare su quella alla Juventus, dove conquistò uno Scudetto nella stagione 2019/2020: “È stata la squadra più difficile da allenare perché era asimmetrica. Abbiamo vinto grazie ai più freschi, come Bentancur”, ha spiegato. Un’analisi lucida, che include anche un riferimento alla lotta scudetto di quella stagione: “Abbiamo sempre fatto la corsa sull’Inter, perché la Lazio, giocando ogni tre giorni, non aveva la rosa per competere fino in fondo”. Ora, con nuove sfide alle porte, Sarri si prepara a tornare nella Capitale. Prima però, come sempre, ha scelto di partire dal campo: quello del confronto e della passione per il gioco.