Tchaouna, addio Lazio: va al Burnley di Koleosho, i dettagli dell’accordo

Lazio e Burnley hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Loum Tchaouna. L’attaccante francese classe 2003 è pronto a salutare la capitale per approdare in Premier League. Dopo una stagione altalenante agli ordini di Marco Baroni, il francese è pronto a voltare pagina e intraprendere una nuova avventura in Inghilterra in Premier League nella stessa squadra dell'italiao Luca Koleosho. Sarri non potrà contare quindi su di lui per il prossimo campionato.