Lotito dimesso dal Gemelli: come sta il presidente Lazio e le dichiarazioni

Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si era recato nel pomeriggio di martedì 8 luglio per una serie di accertamenti medici. Il presidente della Lazio e senatore era stato accompagnato in ospedale dopo un presunto malore avvenuto durante gli impegni in Senato. Trasportato in ambulanza all'Ospedale, è stato sottoposto a controlli di routine presso l’Unità Coronarica, dove è rimasto sotto osservazione per due giorni.