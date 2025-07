Sarri, accertementi medici approfonditi in ospedale: la Lazio chiarisce tutto

Sono stati minuti di apprensione a causa di una notizia, che poi si è rivelata infondata ed è stata prontamente smentita. Il protagonista è Maurizio Sarri : nel primo pomeriggio la diffusione di una notizia che vedeva l'allenatore toscano soggetto di un malore con conseguenti accertamenti, ma in realtà le cose sono andate in maniera un po' diversa. E a fare chiarezza su cosa sia accaduto ci ha pensato proprio il club biancoceleste con una nota pubblicata suoi canali social. Una situazione che arriva solo pochi giorni dopo quanto invece successo al numero 1 della società, Claudio Lotito .

Sarri, nessun malore: la nota della Lazio

Subito grande agitazione nel mondo Lazio per la notizia diffusa, e secondo la quale Sarri, a causa di un malore, era stato portato questa mattina in una clinica di Roma (Villa Mafalda, convenzionata col club biancoceleste) per effettuare degli accertamenti. Pochi minuti dopo la diffusione della notizia, è arrivata una nota da parte della Lazio a chiarire la situazione: " Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center".

Il precedente con la Juve

Secondo le ricostruzioni in effetti Sarri questa mattina non ha diretto la seduta di allenamento della squadra per sostenere degli accertamenti: durante la sua esperienza alla Juventus, qualche anno fa, aveva riscontrato una polmonite che lo portarono ad uno stop forzato di circa 20 giorni prima di tornare a pieno regime a guidare i bianconeri. Per questo motivo il tecnico ha deciso di sottoporsi a dei controlli approfonditi, ma nessun malore: Sarri nel pomeriggio ha lasciato Villa Mafalda insieme al direttore sportivo Fabiani, dirigendosi verso Formello per dirigere la seduta di lavoro dei biancocelesti.