Lazio, Guendouzi "salva" Sarri: Avellino ko nel recupero

FROSINONE - La Lazio batte l'Avellino per 1-0 nell'amichevole giocata al Benito Stirpe di Frosinone e valida per il terzo memorial "Sandro Criscitiello". A decidere l'incontro è il calcio di rigore trasformato da Guendouzi nel recupero del secondo tempo . Dopo il 3-0 alla formazione Primavera firmato Pedro, Cancellieri e Basic, altra vittoria per il Comandante Maurizio Sarri , chiamato a plasmare la sua creatura senza poter contare su nuovi innesti dal calciomercato.

I prossimi impegni della Lazio

Tra i biancocelesti spicca la presenza dal primo minuto di capitan Zaccagni, molto attivo fin da subito nelle connessioni con Pedro, Tavares e Vecino. L'uruguaiano sfiora anche la rete, trovata da Castellanos al 25' ma annullata per fallo dello stesso argentino sul portiere avversario. Nel secondo tempo, Provedel deve evitare il gol dei campani con una doppia parata. Dopo una chance per Lazzari, in pieno recupero Noslin subisce fallo in area e Guendouzi segna. Prossimi appuntamenti il 30 luglio e il 2 agosto in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray.