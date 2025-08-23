"Siamo contenti che inizi il campionato, durante il ritiro abbiamo lavorato in modo serio. Il finale di stagione dell'anno scorso non ci ha dato quello che volevamo, ma bisogna rialzarsi. Contro il Como il momento di farlo, loro sono una squadra in costruzione, che ha speso tanto e vuole dire la sua. Ma abbiamo le carte in regola per portare via punti". Così Mattia Zaccagni , capitano della Lazio , ai canali ufficiali del club. "Noi abbiamo avuto questo problema del mercato bloccato, Sarri, fin dal primo giorno, ci ha detto di prendere tutto questo come una sfida e penso che lo spogliatoio, sin da subito, abbia capito e condiviso questa richiesta. Abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno , senza pensare a chi può arrivare, lavoriamo tutti quanti concentrati verso lo stesso obiettivo", prosegue. Alla vigilia del match contro il Como non ha parlato, invece, in conferenza stampa l'allenatore Maurizio Sarri , a causa di quella che dovrebbe esser stata una scelta societaria. Il club capitolino, infatti, avrebbe preferito non far parlare il tecnico toscano , tornato alla Lazio dopo una stagione di 'riposo', con le motivazioni che però sembrerebbero essere ignote.

Nazionale, fascia di capitano ed il pensiero a Diogo Jota

Il capitano della Lazio ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito al suo obiettivo a livello personale, ovvero quello della Nazionale sottolineando come "è importante qualificarci per il Mondiale e il mio obiettivo è quello andarci". Poi, sul proprio ruolo all'interno dello spogliatoio biancoceleste, chiarisce che "indossare la fascia è un onore, volevo affermarmi e diventare un punto fermo. Infortunio? Probabilmente avrei dovuto affrontare prima la situazione che mi portavo dietro dagli ultimi tre mesi di campionato. Ho provato a lavorare per non operarmi, ma ero arrivato a un punto di non ritorno. Alla fine ho perso 7 giorni di ritiro con i compagni, ma ora mi sento bene". Infine un pensiero sulla scomparsa di Diogo Jota, avvenuta lo scorso luglio in un incidente stradale. "Queste cose che ci spaventano e che ci fanno capire che la vita è un attimo, non riesco a pensare al dolore che ha provato la famiglia. E' stata bellissima la coreografia che hanno fatto i tifosi del Liverpool, erano due ragazzi giovani ma hanno lasciato un ricordo indelebile", conclude.