Sarri sconsolato dopo il ko Lazio: "Differenza tecnica evidente. Se la realtà è questa..."

"Se ci sorprendiamo adesso delle qualità tecniche del Como, vuol dire che siamo stati disattenti. La società negli ultimi dodici mesi ha fatto un lavoro incredibile, inserendo giocatori giovani, forti e di grande livello. Io me l’aspettavo un Como così competitivo. Avrei voluto invece vedere una Lazio diversa, meno propensa all’errore tecnico e capace di dare più linearità. Abbiamo sbagliato clamorosamente nel gestire la pressione: per uscire dovevamo muovere la palla velocemente, trovare spazi, invece abbiamo continuato a ridarla agli avversari dopo un solo passaggio. Così diventa impossibile contro chiunque".

Responsabilità

"Responsabilità no, direi piuttosto amore. Sento tanto l’affetto della gente nei confronti di questa maglia, un affetto straordinario. È stata una mia scelta di cuore tornare qui, consapevole che probabilmente sarebbe stata un’annata complicata e sofferta. Ho accettato proprio per questo, perché so quanto il popolo laziale sia disposto a starci vicino. Di fronte a questo non sono grato, sono addirittura di più".

Sul ritorno alla Lazio

"Ero contento di ritrovare questa panchina, onestamente. Però la contentezza è durata pochissimo: dopo cinque minuti era già sparita, sostituita dalla preoccupazione. Guardando come era cominciata la partita, avevo subito la sensazione che potesse andare veramente così".

"Se la realtà è questa..."

A Sky Sport l'allenatore dei biancocelesti ha ricalcato la mano: "Spero che sia stata una brutta giornata da parte nostra, perché, se questa è la realtà , non siamo messi benissimo, in questo momento. È mancata qualità da parte nostra: raramente coprivamo la palla, eravamo in attesa, siamo stati timorosi fin dall'inizio. Abbiamo fatto errori tecnici ma anche nelle scelte. Che era dura lo sapevamo, la crescita del Como negli ultimi mesi è stata esponenziale. Era la prima e ci può stare, senza andare a cercare tante storie o alibi"