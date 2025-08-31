Sarri tra emozione e mercato Lazio: "Insigne? Mi hanno detto così, chiedete a loro"

Maurizio Sarri è stato raggiunto dai microfoni di Dazn dove ha commentato il poker calato dalla sua Lazio al Verona . Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: “Partita di grande personalità e di grande motivazione. Loro sentivano tanto il peso della mancata vittoria in casa. Contento? L’unica cosa che contava oggi era la vittoria e riportare i tre punti a questo popolo lontani sette mesi. Tutto il resto viene dopo. Assist Taty? Ha questi colpi ogni tanto e per questo gli dico che fa solo gol belli. Secondo me ha qualche gol in più sulle gambe rispetto a quelli fatti lo scorso anno".

Sarri ha continuato così il suo intervento parlando anche di mercato: "Insigne? La mia posizione è di assoluta ignoranza rispetto a questi regolamenti e la società mi ha detto che non può aumentare il monte ingaggi. Chiedi alla società anche perché l’ultima cosa che voglio fare è studiare la finanza sportiva”. Il tecnico della Lazio ha poi concluso: “Avevamo motivazioni forti, siamo ancora in agosto ed è normale avere alti e bassi. A questa gente volevo ripresentarmi regalando una vittoria in casa che mancava da sei mesi. Castellanos sta crescendo, ha questi colpi da campione, ma bisogna essere bravi a mantenerli.”