Sarri non parla dopo il ko Lazio: cosa è successo e le parole del vice  

Secondo ko in due trasferte per la Lazio di Sarri che, dopo Como, cade anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitta che brucia in casa laziale con Maurizio Sarri che a causa di motivi familiari ha lasciato in anticipo lo stadio non presentandosi davanti ai microfoni nel post partita. Al suo posto il vice Marco Ianni che ha riassunto così la sfida ai neroverdi di Grosso : "Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, alcune volte avevamo la gara in pugno ed eravamo lenti nella manovra. Troppo poco per vincere, qualcosa in più da Como ma dispiace aver deluso il popolo laziale. Ci dispiace per il risultato, era importante per mille motivi: abbiamo fatto troppo poco".

Le condizioni di Rovella

"Non abbiamo due centrocampisti con tanti gol, quindi lavoreremo sulla velocità dell'impostazione. Entravamo facilmente nella metà campo avversaria, ma eravamo troppo prevedibili: non abbiamo mai concluso in porta all'inizio. Oggi abbiamo subito poco, ma abbiamo creato anche meno: dovremo muoverci sugli esterni con più velocità", ha aggiunto Ianni che ha poi concluso: "La squadra riesce ad essere abbastanza ordinata in campo: dobbiamo poi trovare l'equilibrio giusto tra questo e l'essere pericolosi. Dobbiamo trovare il giusto mix, altrimenti si rischia di fare partite buone e con più energie. Il Sassuolo è una buona squadra con giocatori importanti: per vincere qui, bisogna essere più convinti. Rovella? Non stava benissimo prima della partita dopo l'acciacco in nazionale, abbiamo provato ad utilizzarlo, non ho parlato col medico e non so le sue condizioni. Credo e spero nulla di grave".