Lazio, Sarri in emergenza in vista del derby: il report sugli infortuni

Brutte notizie per la Lazio a pochi giorni dal derby della Capitale contro la Roma , in programma domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico. La squadra biancoceleste, reduce da due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A , dovrà infatti far fronte anche a diversi infortuni. Gigot è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Maurizio Sarri , mentre sono arrivati degli altri aggiornamenti sui calciatori ancora in dubbio.

Lazio, è emergenza per il derby

Di seguito il comunicato della Lazio con il report sugli infortunati: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia. Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico. Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale".