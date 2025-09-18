Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Lazio, Sarri in emergenza in vista del derby: il report sugli infortuni

Le condizioni dei calciatori biancocelesti a pochi giorni dalla sfida contro i giallorossi di Gasperini
2 min
LazioRomaderby
Lazio, Sarri in emergenza in vista del derby: il report sugli infortuni© Getty Images
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Lazio a pochi giorni dal derby della Capitale contro la Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico. La squadra biancoceleste, reduce da due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A, dovrà infatti far fronte anche a diversi infortuni. Gigot è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Maurizio Sarri, mentre sono arrivati degli altri aggiornamenti sui calciatori ancora in dubbio.

Lazio, è emergenza per il derby

Di seguito il comunicato della Lazio con il report sugli infortunati: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia. Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico. Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere