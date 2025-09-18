Tuttosport.com

"Guiderò la Lazio ancora a lungo, sono false le voci di una mia malattia": furia Lotito 

Il patron dei biancocelesti ha diffuso una nota ufficiale in cui fa luce sulle proprie condizioni di salute dopo il malore che lo ha colpito nel luglio scorso
"Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento. Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti". Così Claudio Lotito presidente della Lazio, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore che lo ha colpito nel luglio scorso, in una nota diffuso sul sito ufficiale del club.

Lotito: "Guiderò la Lazio a lungo"

È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”, ha concluso il patron della Lazio. 

