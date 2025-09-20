"Perdono le istituzioni, non Lazio e Roma": Sarri e il derby senza mezze misure

"Le emozioni devono rimanere le stesse: è una partita particolare, estremamente sentita. Penso che queste siano tra le partite più sentite in Europa, uno dei derby più intensi e seguiti al mondo. Quindi, per forza di cose, le emozioni, così come il livello di adrenalina, sono molto alti". Queste le parole di Maurizio Sarri , intervenuto in conferenza stampa per rispondere sul derby di Roma contro la formazione di Gian Piero Gasperini previsto per le ore 12.30 di domenica 21 settembre. Un appuntamento a cui la Lazio si presenta dopo la sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo, che si somma al ko all'esordio contro il Como: risultati intervallati dal successo sul Verona. Il calendario dei biancocelesti ha poi in programma la trasferta al Ferraris contro il Genoa di lunedì 29. L'ex tecnico della Juve ha anzitutto risposto sulle condizioni dei giocatori : " Castellanos sembra essere più avanti, sembra recuperabile. Rovella lo valutiamo oggi. Per il resto, gli altri infortunati sono sempre fuori, forse. Per quanto riguarda Patric , ieri ha fatto una parte dell’allenamento con la squadra, quindi potrebbe essere in panchina, ma in un ruolo più simbolico che effettivo. Dele-Bashiru ha avuto un problemino, ma a freddo la mattina e ha fatto un controllo. Il controllo è assolutamente negativo. Oggi si dovrebbe allenare e dovrebbe essere dentro".

Sarri: "Derby partita fra due popoli che si odiano"

"Le squadre di Gasperini sono sempre le squadre fisiche e aggressive che ti creano notevoli difficoltà, quindi è una valutazione abbastanza corretta ed è chiaro che bisognerebbe essere su altissimi livelli tecnici per mandare a vuoto questo livello d'aggressività. Non mi importa niente, il derby è una partita fra due popoli e dal punto di vista sportivo si odiano e quindi io voglio solo che la mia squadra favorita o non favorita vada dentro e lotti per il proprio popolo. Poi chi è favorito non mi interessa, l'obiettivo è quello che noi dobbiamo, lottare per il nostro popolo. 95-100 minuti, altrimenti sarà lunga la partita, a 35 gradi penso, perché dentro allo stadio ci saranno 35 gradi. Non mi importa di niente. Domenica gli avversari si aspettavano un blocco difensivo abbastanza basso e noi abbiamo giocato contro questo blocco, andando poco a cercare di giocarci dentro. È chiaro che così fai fatica a diventare estremamente pericoloso. La partita ha dato la sensazione di essere sempre sotto controllo, perché i periodi difensivi non c’erano. Però poi si ha la sensazione che la squadra faccia il compitino invece di cercare di vincere ogni duello. Bisogna avere più coraggio nelle scelte, andare a giocare dentro e rendersi conto delle nostre caratteristiche. Noi siamo una squadra che deve attaccare gli spazi e non stare a palleggiare in una zona di campo troppo ampia".

Sarri: "Ecco la differenza nel preparare il derby"

"La differenza con altre gare diverse dal derby? È emozionale e motivazionale, e questo si riflette chiaramente in un livello di attenzione superiore da parte di tutti i giocatori. Queste partite hanno una componente motivazionale ed emotiva che, secondo me, è superiore a quella di tante altre. L'inconsapevolezza, appena entri in campo, prima del fischio d'inizio, diventa consapevolezza, e quella è un'altra storia. E quindi, io non lo so, mi sembrano sei derby giocati, uno perso, e mi ricordo solo quello. Mi ricordo questo disagio emotivo nei giorni successivi, questa tristezza infinita che mi entra addosso e che ti fa capire cosa significa il derby. Quasi una vergogna tornare al centro sportivo, io mi ricordo questo. E questa è la mia sensazione, il mio stato d'animo, ieri non parlavo da giocatore, perché questa è l'idea. È una partita in cui, se non fai tutto quello che devi fare, sotto tutti i punti di vista, rischi di deludere un po'. E se succede, te lo senti addosso in maniera pesante. Per cui, questo deve essere stampato nei nostri cervelli e nei nostri cuori. E da questo punto di vista non dobbiamo sbagliare niente. Qual è l'importanza di un derby se non per vincere? Io penso che il derby si giochi per vincere. Se può fare contento qualcuno, allora bisogna vincere".