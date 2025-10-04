Lazio, Zaccagni ko e rischia anche l'Italia: niente Torino

Mattia Zaccagni alza bandiera bianca: l'esterno offensivo della Lazio ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il match di Serie A contro il Torino, in programma all’Olimpico alle ore 15. Una notizia che preoccupa non solo Sarri e il club biancoceleste, ma anche la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso, che aveva incluso il giocatore tra i convocati per le prossime amichevoli contro Estonia e Israele. Il fastidio è emerso durante la seduta di allenamento di venerdì e, dopo un primo consulto medico, è stata confermata l’indisponibilità del calciatore per la sfida di campionato. Zaccagni verrà sottoposto a esami strumentali lunedì per chiarire l’entità dell’infortunio.