Lazio, Zaccagni ko e rischia anche l'Italia: niente Torino

L'esterno biancoceleste si è fermato nell'utimo allenamento prima della gara di campionato contro i granata: le condizioni e nuovi accertamenti
3 min
zaccagniLazioInfortunio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Mattia Zaccagni alza bandiera bianca: l'esterno offensivo della Lazio ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il match di Serie A contro il Torino, in programma all’Olimpico alle ore 15. Una notizia che preoccupa non solo Sarri e il club biancoceleste, ma anche la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso, che aveva incluso il giocatore tra i convocati per le prossime amichevoli contro Estonia e Israele. Il fastidio è emerso durante la seduta di allenamento di venerdì e, dopo un primo consulto medico, è stata confermata l’indisponibilità del calciatore per la sfida di campionato. Zaccagni verrà sottoposto a esami strumentali lunedì per chiarire l’entità dell’infortunio.

Condizioni da valutare, a rischio anche la chiamata in Azzurro

Il problema segnalato riguarda un risentimento muscolare all’adduttore, una zona particolarmente delicata per chi fa della rapidità e degli scatti la propria arma principale. Zaccagni, infatti, aveva mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite con la Lazio, in gol nell'ultima contro il Genoa, e sembrava in forma per dare un contributo anche alla Nazionale. L’infortunio arriva nel momento meno opportuno, visto che Gattuso lo aveva chiamato per le due gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Estonia e Israele.

Ora, però, la sua presenza è fortemente in dubbio. Solo dopo gli accertamenti di lunedì lo staff medico potrà fornire indicazioni più precise sui tempi di recupero. In caso di forfait, Gattuso potrebbe dover pensare a un sostituto last minute per completare la lista degli esterni offensivi.

 

 

 

Tutte le news di Lazio

