"Indice di stupidità!": Lotito netto sul blocco del mercato alla Lazio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito , ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con il Torino . Il numero uno biancoceleste ha voluto commentare ciò che è successo in estate, con la società che ha subito il blocco del calciomercato, senza poter effettuare operazioni in entrata. "“ Abbiamo subito ingiustamente un blocco del mercato “, ha detto il patron del club. Di seguito, le sue principali dichiarazioni.

"La Lazio è una società solida, fate i conti"

Claudio Lotito ha così commentato e analizzato quello che è accaduto nell'ultimo calciomercato: “È una norma che è stata interpretata in una certa maniera. Atteso che dal primo luglio questa norma era stata abolita. La mia amministrazione, cosciente dell'abolizione, rappresentata da una persona molto competente, preparata e seria, ha ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo“.

Proseguendo, sulla stabilità economica della società: "La Lazio è in una situazione estremamente tranquilla e solida. È una società con oltre 300 milioni di patrimonio immobiliare, non avendo lo stadio. Oltre 300 milioni di patrimonio giocatori. La controllata Lazio marketing esce da 22 anni con 15 milioni di utili, valutata dalle società di revisione 350 milioni. Quindi fate i conti, l’aritmetica la conoscono tutti“.