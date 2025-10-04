"Sarri non si è sentito bene, ecco cosa ha avuto": dopo Lazio-Torino parla il vice Ianni

“Non è stato un passo indietro, ma ci è mancata lucidità”

Ianni ha subito chiarito l’assenza di Sarri: “Vi porto le scuse del mister, non si è sentito bene, ha avuto dei giramenti di testa forse anche per il finale della partita. Non è stato un passo indietro rispetto a Genova: il Torino aveva perso delle partite per episodi e non era un avversario facile. Aveva già vinto a Roma e non sarebbe stato semplice affrontarlo. Non è stata una settimana facile per noi, strada facendo abbiamo perso giocatori e questo ha creato difficoltà nella gestione a gara in corso. Forse rispetto a Genova siamo stati meno bravi a chiudere la partita in situazione di vantaggio, ci siamo abbassati e li abbiamo fatti venire nella nostra metà campo. In area sanno far male e infatti ci hanno puniti. Ma siamo stati bravi a reagire dopo il 2-3, non era assolutamente facile”.

“Serve equilibrio, ma lo spirito del gruppo è quello giusto”

Il vice allenatore ha analizzato il lavoro sul modulo e le prospettive di crescita: “Su questo modulo ci abbiamo lavorato, lo abbiamo sempre pensato come alternativa a gara in corso. Per necessità e per le risposte positive lo abbiamo utilizzato, ma adesso dobbiamo trovare equilibrio: essere pericolosi davanti senza concedere troppo. La fase difensiva e la gestione del pallone vanno migliorate. Alcuni rientri ci potranno dare una mano, oggi avevamo caratteristiche più offensive e avevamo messo in preventivo di concedere qualcosa in più. Potevamo chiuderla sul 2-1, poi dopo il loro pareggio è diventata difficile perché hanno preso le redini del gioco”. Infine, uno sguardo al futuro: “Trovare il pareggio in questo modo ti aiuta perché arrivi alla sosta con un sorriso e una spinta in più. Non dovevamo addormentare la partita dopo il 2-1, dovevamo giocarla nella metà campo avversaria per provare a chiuderla. Basic e Hysaj non giocavano da tempo, Nuno e Dia erano stanchi, ma lo spirito della squadra va sottolineato: anche chi è entrato ha dimostrato di essere parte integrante di un gruppo che sta crescendo piano piano”.