Cancellieri si prende la Lazio tra reggaeton, l'offerta di Cuba e l'occhiolino all'Italia

La Lazio spera di tornare a volare a ritmo di reggaeton . Musica e balli che fanno impazzire il nuovo gioiello biancoceleste Matteo Cancellieri . Inevitabile per chi come lui ha sangue cubano (da parte di madre) nelle vene. Il talento classe 2002 sembra aver trovato con Maurizio Sarri la condizione ideale per esplodere definitivamente dopo anni da eterna promessa. In fondo a 23 anni c’è ancora tutto il tempo per non tradire le attese, che avevano accompagnato l’attaccante romano nell’ascesa verso il grande calcio. Cancellieri rappresenta, infatti, una delle poche note liete dell’avvio di stagione della squadra biancoceleste. Merito di Maurizio Sarri che in estate gli ha consigliato di restare nonostante le offerte estere ricevute (in primis quella dell’Olympiacos), ma soprattutto ha avuto l’intuizione di cambiargli ruolo, spostandolo dal centro dell’attacco sulla fascia. Nelle vesti di esterno offensivo Matteo ha sprigionato tutto il suo talento. Alla Orsolini , ovvero largo a destra per rientrare dentro il campo col suo sinistro vellutato. E i numeri non mentono a testimonianza della bontà dell’intuizione sarriana: gol e assist contro il Genoa alla prima sulla fascia più la doppietta di sabato contro il Toro . Se il buongiorno si vede dal mattino, Cancellieri sembra aver trovato l’habitat ideale per sprigionare tutte le sue doti. Tanto che pure gli scout della nazionale hanno iniziato a tenerlo d’occhio.

Matteo si sente italiano, aspetta solo la chiamata

Chissà che nella prossima sosta di novembre non possa - continuando sugli attuali standard di rendimento - arrivare una chiamata da Coverciano. Tempo al tempo. Anche se nei mesi scorsi l’attaccante ha declinato le avances cubane relative alla convocazione nella nazionale allenata da Pablo Elier Sánchez. Nulla da fare. Matteo si sente italiano e dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili azzurre aspetta solamente di fare il grande salto tra i grandi. Intanto il numero 22 laziale vuole imporsi da protagonista in Serie A. Anche per avvalorare il pensiero di chi ha sempre creduto in lui. Tudor e Juric ai tempi del Verona stravedevano ed erano pronti a scommettere a occhi chiusi sulla sua esplosione. Col senno del poi: si può dire che i due tecnici croati ci avevano visto lungo. In fondo la calma è la virtù dei forti, è proprio il caso di dirlo. Non a caso Cancellieri nel tempo libero si dedica alla pratica della meditazione a frequenze hertz per riflettere prima e conciliare il sonno poi. Un’attività che gli ha permesso di mantenere sempre equilibrio e nervi saldi anche nei momenti meno positivi. Adesso però è tutta un’altra musica e Matteo rappresenta l’ennesimo ex romanista dopo Pedro, Romagnoli e Pellegrini tramutatosi in alfiere laziale. Il classe 2002 fu uno degli ultimi acquisti nella Capitale targati Igli Tare nell’estate 2023, quando il ds albanese lo prelevò dal Verona per 8 milioni.

La scomparsa di Guero ha lasciato un vuoto

A distanza di due anni quell’operazione sta assumendo ora i contorni di un bel colpo. Con i gol da dedicare a un tifoso speciale che lo assiste da lassù: l’amico ed ex compagno ai tempi delle giovanili biancocelesti Daniel Guerini. I due da ragazzi erano inseparabili e la tragica scomparsa di Guero ha lasciato un vuoto incolmabile per Matteo, che spesso dopo i gol sembra lanciare uno sguardo verso il cielo. Quasi a dire: amico mio, sei ancora qua con me. Fianco a fianco come quando in coppia facevano sfracelli. Il destino ha spezzato in maniera tragica il sogno di Daniel, che in qualche modo Cancellieri prova a tenere in vita attraverso la sua carriera. Un motivo in più per imporsi nel grande calcio e arrivare lontano. Con la Lazio (la squadra del cuore di Guerini) pronta a accompagnare il decollo del classe 2002.