Lazio, sì al mercato di gennaio ma a saldo zero

Dopo il blocco estivo imposto dalla Covisoc, la Lazio a gennaio è pronta a tornare sul mercato per rinforzare la rosa di Sarri . In vista della sessione invernale, il club biancoceleste ha ottenuto uno sblocco parziale della finestra di trasferimenti: Lotito potrà effettuare un calciomercato a saldo zero, per un calciatore che esce può entrarne uno nuovo, ma con le stesse modalità di operazione e cifra. Non c’è libertà di spesa, tutto dovrà essere fatto a parità di incasso. Per intervenire con nuovi acquisti all’altezza, dunque, serviranno delle uscite importanti. Occhi puntati su Mandas , di nuovo relegato a vice-Provedel con il ritorno di Sarri, nonostante le ottime prestazioni con Baroni . Per il portiere greco in estate si era fatto sotto il Wolverhampton con un’offerta da circa 20 milioni di euro, proprio la valutazione che ne fa il club del suo classe 2001, blindato da un contratto fino al 2029 con un ingaggio da un milione. La stessa cifra con cui la Lazio lo prelevò dall’Ofi Creta due anni fa e che adesso permetterebbe a Lotito, in caso di cessione, di mettere a bilancio una ghiotta plusvalenza.

I più richiesti sul mercato

Un altro indiziato a partire è Noslin, sempre più indietro nelle gerarchie di Sarri e disposto, già in estate, a valutare un’altra destinazione. Ma solo una proposta economica veramente allettante può convincere la Lazio a cederlo considerando i 15 milioni spesi nell’estate del 2024. Il Parma a fine agosto si era fatto avanti con una proposta di prestito, una formula che a gennaio potrebbe essere ripresa in considerazione. Attenzione poi ai big già da tempo corteggiati dai club europei, perché di fronte a offerte irrinunciabili stavolta la società non farà scudo a oltranza, pur con l’obbligo di non impoverire il parco giocatori di Sarri. Gila, Castellanos e Guendouzi sono tra i giocatori più richiesti sul mercato, ma la finestra di gennaio dovrà avere il solo obiettivo di rinforzare il più possibile una Lazio che oggi arranca. A Sarri piace sempre Lorenzo Insigne, svincolatosi in estate dal Toronto e attualmente ancora senza squadra.