Atalanta e Juve davanti, Lazio in emergenza totale: un altro top infortunato, il nome è pesantissimo

In casa Lazio il clima è tutt’altro che sereno, e l’attuale momento della squadra sembra essere il riflesso di una stagione cominciata con più ombre che luci. Nonostante la sosta per le nazionali, l’allenatore Sarri continua a fare i conti con una rosa decimata, rendendo la preparazione per le prossime gare un autentico percorso a ostacoli. Il doppio impegno contro Atalanta e Juventus rappresenta un crocevia importante, ma l’instabilità della squadra, aggravata da infortuni e assenze, non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico toscano. La necessità di ottenere risultati si scontra con la realtà di una formazione che fatica a trovare continuità e identità. Le prossime settimane si preannunciano dunque fondamentali, sia per risalire la classifica, sia per ritrovare certezze dal punto di vista fisico e tattico.
Un avvio altalenante che pesa sulla classifica
Le prime sei giornate di campionato hanno regalato alla Lazio un bottino troppo magro per le aspettative. Con tre sconfitte già incassate – la prima all’esordio contro il Como, poi contro il Sassuolo in trasferta e infine nel sentito derby capitolino – i biancocelesti hanno mostrato evidenti limiti di tenuta e concretezza. A bilanciare parzialmente la situazione sono arrivate due convincenti vittorie: un netto 4-0 contro il Verona e un 3-0 ai danni del Genoa, chiuse da un pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Torino. Risultati che raccontano di una squadra imprevedibile e poco solida. La classifica parla chiaro: 7 punti raccolti e una posizione tutt’altro che rassicurante, specialmente considerando le sfide imminenti contro due big del campionato italiano. In un contesto così delicato, ogni errore rischia di pesare doppio.
Da Zaccagni a Rovella: situazione infortuni
Il quadro degli infortunati in casa Lazio è tutt’altro che rassicurante e continua a condizionare le scelte di Sarri. Il tecnico deve fare i conti con assenze pesanti e tempi di recupero ancora incerti. Dele-Bashiru è stato rimosso dalla lista della Serie A a causa del lungo stop, mentre Nicolò Rovella ha optato per un percorso conservativo per gestire la pubalgia, evitando per ora l’intervento chirurgico. Una scelta che però non garantisce una pronta guarigione. Zaccagni ha subito una lesione durante la gara contro il Torino e anche per lui i tempi di recupero sono di almeno tre settimane. Anche Adam Marusic e Luca Pellegrini restano ai box per problemi fisici, così come persistono dubbi sulle condizioni di Matías Vecino, ancora non al meglio. Unica buona notizia riguarda Belahyane, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica, mentre Guendouzi dovrà scontare un’ulteriore giornata di stop, tornando utile solo nella sfida contro la Juventus. Ma a rendere complicata la preparazione alle prossime gare c'è anche un altro stop importante...
Nuovo stop in casa Lazio
A peggiorare il già difficile momento, arriva un nuovo allarme che riguarda Valentin Castellanos. L’attaccante argentino non ha partecipato all’ultima seduta di allenamento prima del weekend di pausa, alimentando i timori dello staff medico. L’assenza non è stata causale e il calciatore sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico. Al momento si attende il responso, ma la sensazione è che ci sia un rischio concreto di stop. Una possibile lesione muscolare rappresenterebbe un ulteriore colpo pesante per Sarri, già costretto a reinventare la squadra settimana dopo settimana. L’eventuale forfait di Castellanos per le sfide contro Atalanta e Juventus priverebbe l’attacco biancoceleste di una pedina fondamentale. L’argentino aveva cominciato a mostrare segnali positivi e la sua assenza potrebbe costringere Sarri a rivedere l'intero assetto offensivo, aumentando le difficoltà in un periodo già segnato da risultati incostanti e un’infermeria affollata. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’attaccante potrà recuperare in tempo o se il tecnico dovrà affrontare le prossime sfide senza il suo numero 19.
In casa Lazio il clima è tutt’altro che sereno, e l’attuale momento della squadra sembra essere il riflesso di una stagione cominciata con più ombre che luci. Nonostante la sosta per le nazionali, l’allenatore Sarri continua a fare i conti con una rosa decimata, rendendo la preparazione per le prossime gare un autentico percorso a ostacoli. Il doppio impegno contro Atalanta e Juventus rappresenta un crocevia importante, ma l’instabilità della squadra, aggravata da infortuni e assenze, non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico toscano. La necessità di ottenere risultati si scontra con la realtà di una formazione che fatica a trovare continuità e identità. Le prossime settimane si preannunciano dunque fondamentali, sia per risalire la classifica, sia per ritrovare certezze dal punto di vista fisico e tattico.
Un avvio altalenante che pesa sulla classifica
Le prime sei giornate di campionato hanno regalato alla Lazio un bottino troppo magro per le aspettative. Con tre sconfitte già incassate – la prima all’esordio contro il Como, poi contro il Sassuolo in trasferta e infine nel sentito derby capitolino – i biancocelesti hanno mostrato evidenti limiti di tenuta e concretezza. A bilanciare parzialmente la situazione sono arrivate due convincenti vittorie: un netto 4-0 contro il Verona e un 3-0 ai danni del Genoa, chiuse da un pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Torino. Risultati che raccontano di una squadra imprevedibile e poco solida. La classifica parla chiaro: 7 punti raccolti e una posizione tutt’altro che rassicurante, specialmente considerando le sfide imminenti contro due big del campionato italiano. In un contesto così delicato, ogni errore rischia di pesare doppio.
Da Zaccagni a Rovella: situazione infortuni
Il quadro degli infortunati in casa Lazio è tutt’altro che rassicurante e continua a condizionare le scelte di Sarri. Il tecnico deve fare i conti con assenze pesanti e tempi di recupero ancora incerti. Dele-Bashiru è stato rimosso dalla lista della Serie A a causa del lungo stop, mentre Nicolò Rovella ha optato per un percorso conservativo per gestire la pubalgia, evitando per ora l’intervento chirurgico. Una scelta che però non garantisce una pronta guarigione. Zaccagni ha subito una lesione durante la gara contro il Torino e anche per lui i tempi di recupero sono di almeno tre settimane. Anche Adam Marusic e Luca Pellegrini restano ai box per problemi fisici, così come persistono dubbi sulle condizioni di Matías Vecino, ancora non al meglio. Unica buona notizia riguarda Belahyane, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica, mentre Guendouzi dovrà scontare un’ulteriore giornata di stop, tornando utile solo nella sfida contro la Juventus. Ma a rendere complicata la preparazione alle prossime gare c'è anche un altro stop importante...