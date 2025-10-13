Caos Lazio, il club rompe il silenzio: "Informazioni totalmente false"

"Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all'estero". Così la Lazio , in una nota ufficiale sul proprio sito, ribadisce che non sono in atto trattative con fondi stranieri per l'acquisizione di quote della società. " Tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento e costruite con l'unico intento di destabilizzare la società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa ", prosegue il comunicato biancoceleste.

Smentite le voci sulla cessione

"La Lazio e il suo azionista di maggioranza diffidano chiunque dal diffondere, rilanciare o avallare notizie inventate che possano arrecare danno alla reputazione della società e al suo regolare andamento borsistico", si legge ancora nella nota, che smentisce "notizie apparse nelle ultime ore su alcuni canali social e testate online". "Sono in corso segnalazioni alle competenti autorità finanziarie e alle autorità giudiziarie per individuare la provenienza e la responsabilità di tali condotte, potenzialmente lesive della trasparenza dei mercati e dell'immagine della Lazio" che, conclude la società, "continuerà a operare con la consueta serietà, solidità e trasparenza, perseguendo i propri obiettivi sportivi e societari nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei propri azionisti, senza alcuna necessità di ristrutturazione, ma in un percorso di crescita e sviluppo volto ad affrontare con forza e visione le sfide future".