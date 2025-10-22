Sarri senza un titolare per Lazio-Juve e non solo: quanto tempo resterà fuori, quali partite salterà

Ennesimo infortunio in casa Lazio . A tenere col fiato sospeso Maurizio Sarri sono le condizioni di Matteo Cancellieri , uscito al 22' della sfida della New Balance Arena contro l’Atalanta (0-0) . Il classe 2002, già a quota tre centri in sei gare di campionato, ha provato a stringere i denti ma poco dopo aver sentito il fastidio ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. C'era dunque grande apprensione circa l'entità del problema e gli esami strumentali hanno chiarito tutto.

La nota della Lazio sull'infortunio di Cancellieri

Nella nota diramata dalla Lazio sul proprio sito ufficiale si legge: "A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero". L'attaccante, dunque, è solo l'ultimo nome della lunga lista di calciatori biancocelesti che hanno accuso problemi fisici in questo primo scorso di stagione che, sommato all'impossibilità di fare mercato, hanno costretto mister Sarri a fare di necessità virtù, contribuendo in maniera importante ai risultati altalenanti conseguiti fin qui dalla squadra.

Lazio, quando torna Cancellieri: quali partite salterà

Per infortuni di questo genere i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 30 giorni, motivo per cui Cancellieri dovrebbe tornare a disposizione di soltanto dopo la sosta nazionali di novembre. L’attaccante, dunque, dovrebbe saltare le partite contro Juve, Pisa, Cagliari e Inter. La speranza è quella di riaverlo domenica 23 novembre quando i capitolini ospiteranno all’Olimpico il Lecce alle 18 nel dodicesimo turno di Serie A. Qualora non dovesse farcela nemmeno per l'incontro con i salentini, nel mirino ci sarebbe il big match contro il Milan in calendario al Meazza sabato 29 novembre alle 20.45.