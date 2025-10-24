Guendouzi: "Juve forte ma non in un momento facile. Possiamo batterli"

ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri ospiterà la Juventus domenica (20:45). I biancocelesti sono reduci dal buon pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, ma sono in emergenza con gli infortunati. Matteo Guendouzi , tramite i canali ufficiali del club, ha presentato così il big match dell'Olimpico: "Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus, ci aspettiamo una gara difficile. Però giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico, vogliamo vincere per i tifosi e per migliorare la classifica. Abbiamo le qualità per battere i bianconeri. Loro non vivono un momento facile, ma hanno tanti grandi giocatori che possono decidere qualsiasi partita. Dovremo giocare di squadra, uniti, come accaduto soprattutto nel primo tempo contro l'Atalanta".

Emergenza infermeria: "Siamo sempre positivi"

Invece sul momento dei biancocelesti, il centrocampista, che domenica toccherà quota 100 presenze con la Lazio, pone l'accento sugli infortuni delle ultime settimane, sottolineando, però, che: "Lo spirito della squadra è sempre stato positivo. Contro l'Atalanta abbiamo difeso e attaccato insieme, stiamo andando verso la direzione giusta. Vogliamo fare una grande annata per qualificarci a una coppa europea. Sarebbe importante. Mi auguro anche di riuscire ad arrivare lontani in Coppa Italia".

Sogno Mondiale ed elogio a Gattuso

Guendouzi sa che la concorrenza è importante se vuole strappare una maglia per i prossimi Mondiali: "Ci sono tanti giocatori forti che sognano un posto ai Mondiali. L'unica strada che ho è fare bene con la Lazio e convincere il ct Deschamps a chiamarmi. L'Italia? Non esistono più gare scontate, Gattuso è la persona giusta per portare gli azzurri al Mondiale".