Lazio in emergenza totale contro la Juve: Sarri ne perde un altro!

L'ex tecnico bianconero dovrà fare i conti con un'altra assenza importante in vista della prossima sfida di campionato con la formazione di Tudor
2 min
TavaresLazioJuventus
Lazio in emergenza totale contro la Juve: Sarri ne perde un altro!© LAPRESSE
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie in casa Lazio, dove Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Nuno Tavares per il prossimo impegno stagionale, che vedrà i biancocelesti ospitare la Juventus di Igor Tudor all'appuntamento in programma alle ore 20.45 domenica 26 e valido per l'ottava giornata di campionato. Un assenza pesante che allunga la lista degli indisponibili e costringe l'ex tecnico bianconero a ripensare il reparto difensivo. 

Nuno Tavares e gli altri indisponibili

Il difensore portoghese è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. L'ex Arsenal raggiunge così in infermeria Matteo Cancellieri, Valentin Castellanos, Luca Pellegrini, Dele Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot. L'agenda della Lazio prevede poi la trasferta di Pisa di giovedì 30. 

