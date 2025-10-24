Lazio in emergenza totale contro la Juve: Sarri ne perde un altro!

© LAPRESSE
Brutte notizie in casa Lazio, dove Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Nuno Tavares per il prossimo impegno stagionale, che vedrà i biancocelesti ospitare la Juventus di Igor Tudor all'appuntamento in programma alle ore 20.45 domenica 26 e valido per l'ottava giornata di campionato. Un assenza pesante che allunga la lista degli indisponibili e costringe l'ex tecnico bianconero a ripensare il reparto difensivo.
Nuno Tavares e gli altri indisponibili
Il difensore portoghese è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. L'ex Arsenal raggiunge così in infermeria Matteo Cancellieri, Valentin Castellanos, Luca Pellegrini, Dele Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot. L'agenda della Lazio prevede poi la trasferta di Pisa di giovedì 30.
