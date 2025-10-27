"Reazione naturale", la risata dice tutto: Gila e il mancato rigore su Conceicao

Mario Gila ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Juve in campionato. Proprio il difensore è stato protagonista di un episodio da moviola nel secondo tempo della sfida dell'Olimpico, dando un pestone in area di rigore a Conceicao e mettendosi poi le mani tra i capelli (come segno di colpevolezza) ma l'arbitro e il Var non sono intervenuti scatenando le proteste dei bianconeri. "Disperato dopo il contatto con Conceicao? Reazione naturalissima e basta" ha detto, ridendo, in conferenza il difensore biancoceleste, che ha rilanciato: "C'è il rosso a McKennie". Gila si è poi soffermato sul successo: "L'importanza di questa partita è enorme, prendere questi tre punti è importantissimo. Ci danno continuità, stiamo ancora in emergenza e fare risultati così è importante. Non c'erano sensazioni positive dopo l'avvio di stagione per via dei risultati. Il tempo passa e non puoi dare troppa importanza alle scuse".