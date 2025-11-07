Bunker Lazio, stress test a Milano contro l'Inter di Chivu

ROMA - La tenuta della difesa laziale attesa dal crash test interista. Sarri si gode una solidità ritrovata , dopo aver rimesso in ordine un reparto che lo scorso anno era stato tra i più colpiti del campionato. Mau è sempre stato un cultore della fase difensiva, non a caso nella stagione 2022/2023 chiuse il campionato con la Lazio vantando la seconda miglior difesa della Serie A. Quest’anno, col mercato bloccato, non era scontato: Tavares a parte, la retroguardia sembrava disporre comunque di interpreti adatti al suo modo di difendere. E i numeri, fin da subito, hanno confermato le attese. Solo in occasione dei tre gol subiti in casa col Torino, la Lazio ha imbarcato acqua, da lì in poi Provedel ha blindato la porta. Sarri è pronto così a presentarsi davanti al miglior attacco del campionato con la difesa meno battuta dell’ultimo mese: nelle recenti quattro partite – contro Atalanta, Juventus , Pisa e Cagliari – non ha subito gol, mostrando compattezza, concentrazione e un Provedel tornato ai livelli di due stagioni fa. In totale, con sei clean sheet in campionato, Sarri guida la classifica difensiva della Serie A, davanti alla stessa Inter, poi Bologna e Torino.

Solo l'Arsenal ha fatto meglio

Una svolta confortante se si pensa che lo scorso anno, di questi tempi, la Lazio contava una media di un gol a partita. Il confronto con i principali campionati europei rende il dato ancora più notevole: solo l’Arsenal è riuscito a fare meglio della Lazio, con sette gare terminate senza subire reti. Ciò significa che nei top 5 tornei d’Europa, la Lazio è davanti a club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco. E non è un caso che la Lazio abbia trovato questo tipo di compattezza nel momento più difficile della stagione, riproponendo quasi la stessa formazione visti i tanti infortunati e, soprattutto, dati i quattro titolari fermi ai box ormai da un mese. A proposito, a questi potrebbe aggiungersi Romagnoli e, visti i numeri, è forse la notizia peggiore prima della sfida all’Inter. Il centrale è uscito all’intervallo contro il Cagliari per un problema al flessore, gli esami svolti avrebbero escluso lesioni, ma la contrattura preoccupa e lo staff è intenzionato a non prendersi dei rischi. Pronto dunque Provstgaard, che ha già ben figurato nelle prime due uscite stagionali, quando è stato chiamato in causa per sostituire proprio lo squalificato Romagnoli. Anche a San Siro è pronto a far coppia con Gila.