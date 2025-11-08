Sarri: “Chivu difficile da valutare. Lazio, servono 25 folli disposti a morire”

Inter-Lazio, la conferenza di Sarri

"È palese che l'Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti. Sarà una p artita difficilissima, purtroppo negli ultimi anni il gap con queste squadre si è allargato. Dobbiamo guardare l'opportunità che ci offre questa gara, che sarà durissima. Sarà difficile anche esprimendoci ai nostri massimi livelli, ma c'è un'opportunità" - ha spiegato Sarri in conferenza stamppa. Poi su Romagnoli: "Oggi si è allenato abbastanza bene, però domani mattina vediamo come si sveglia e decidiamo con il dottore". L'allenatore biancoceleste ha poi proseguito: "I percorsi di costruzioni non sono mai lineari, ci sono sempre passi falsi e passi indietro. L'importante è che piano piano si tocchino livelli mai toccati prima. L'importante è crescere, stiamo facendo dei passi in avanti soprattutto a livello di mentalità e di come la squadra si pone verso certe partite. Spero ci siano ancora margini importanti".

Il ruolo di Cancellieri e come sta Dia

Poi sugli aspetti tattici: "Cancellieri potrà essere una soluzione da centravanti? Vediamo, le sue caratteristiche si sono delineate molto negli ultimi 2-3 anni. Può fare l'attaccante centrale in una partita in ripartenza, a campo chiuso la vedo più difficile. Come ho visto Dia in questa settimana? Ho visto che è molto criticato. Non posso saltare addosso a un giocatore che mi fa due partite senza far mancare nulla alla squadra. Poi è chiaro che dal centravanti ci si aspetta 2-3 conclusioni a partita, ma sotto altri punti di vista non ci fa mancare niente. È un qualcosa da apprezzare, poi si spera che cresca perché ha le qualità per fare molto meglio anche in fase offensiva. Noslin? Vediamo, è un giocatore non strutturato perché è difficile capire quale potrebbe essere per lui la soluzione ideale. Ha tante caratteristiche da esterno, alcune da seconda punta, non è facile da inquadrare, ma se continuano a mancarci 7-8 giocatori a partita arriverà anche il suo momento".