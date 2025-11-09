Lazio, Sarri non fa drammi: "Gol Inter due errori banali, noi palle gol non sfruttate"

La Lazio cade a San Siro con le reti, una per tempo, di Lautaro e Bonny . Al termine della gara, Maurizio Sarri analizza così il match ai microfoni di Dazn partendo dal gol lampo del capitano nerazzurro: "Quando entri a San Siro e prendi gol dopo 2 minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra più forte di te. Abbiamo traballato ma poi siamo tornati in partita. Non è stata disastrosa da parte nostra, i due gol arrivati su due errori banali. Questo ci dispiace, ma abbiamo fatto la prestazione contro una squadra forte".

L'analisi di Sarri

Sulle scelte offensive: "Un attaccante da area al momento non ce l'abbiamo, l'unico è il Taty. Gli altri sono tutti che interpretano il ruolo in maniera diversa. Probabilmente in questo momento lo stiamo pagando. Però questa sera due tre palle gol e l'abbiamo avuto e non è facile a San Siro contro l'Inter". Poi il tecnico biancoceleste aggiunge: "La squadra sta crescendo dal punto di vista della mentalità. Oggi ci poteva essere una uscita mentale dal campo e invece ci siamo ripresi e siamo rimasti in partita fino alla fine. Ripartiamo da questo".

Il parere sul mercato

Sui possibili recuperi degli infortunati dopo la sosta chiarisce: "Quando ti trovi in una serie di difficoltà che si posano una sull'altra e che si moltiplicano, o vai a fondo o reagisci. Bravi a reagire, ma non so darvi date per il rientro di chi è sotto l'ala medica". E sul mercato: "A me non è stato detto se il mercato è aperto o no. Io penso che lo sia, ma attendo l'ufficialità".