Sarri e gli arbitri dall’estero, Lazio costretta a chiarire: la nota post Inter

Maurizio Sarri è stato chiarissimo dopo Inter-Lazio e ha mandato un messaggio inequivocabile alla dirigenza: fino a giugno accetterà tutto , non si sottrarrà a quelle che sono le sue responsabilità, ma poi si tireranno le somme. Queste le sue dichiarazioni: “Io quest’anno fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa ai miei giocatori e al popolo laziale e la tiro fino in fondo”. Parole nette, forti, che non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni. Sarri è uomo di parola, infatti fino a giugno andrà avanti contro tutto e tutti, ma dopo si devono per forza tirare le somme. Sarri ama la Lazio, ma questo amore ora ha una scadenza: giugno.

La nota ufficiale della società

La Lazio precisa che "come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito - il lavoro dell'arbitro non ha in alcun modo influenzato l'andamento della partita, nè il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva". Così, in una nota, il club biancoceleste, dopo che ieri, nella conferenza stampa al termine della sfida di San Siro persa contro l'Inter, Sarri aveva detto che "l'arbitro (Manganiello, ndr) non ha inciso sul risultato, ma penso che sia ora di noleggiare gli arbitri all'estero. Non ne vedo più all'altezza, quello di stasera no di sicuro". "In un periodo di grande cambio generazionale all'interno della classe arbitrale - prosegue la Lazio -, E' fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri. Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da Figc e Lega Serie A rappresenterà l'occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l'obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti", conclude il club.