Rovella si opera: cosa è successo all'ex Juve e quando tornerà a disposizione di Sarri

La Lazio deve fare i conti con un nuovo stop per Nicolò Rovella , la cui stagione continua a essere segnata dagli infortuni. Il centrocampista biancoceleste, già alle prese con una fastidiosa pubalgia dall’inizio del campionato , sembrava vicino al rientro dopo la sosta grazie a un percorso terapeutico conservativo. Tuttavia, gli ultimi giorni di lavoro a Formello hanno riportato alla luce dolori persistenti, complicando ulteriormente il recupero. I progressi sperati non sono arrivati e lo staff medico si è trovato davanti a un bivio. Le sensazioni negative degli ultimi allenamenti hanno spinto verso una scelta più drastica. Ora l’opzione dell’intervento chirurgico appare come l’unica strada percorribile. Per la Lazio è un problema non da poco, vista l’importanza tattica del giocatore. Con gennaio ancora lontano, il club riflette su come gestire le prossime settimane.

Le condizioni di Rovella e il nuovo stop

La stagione di Rovella sta diventando un percorso particolarmente accidentato. Dopo il problema accusato nel derby del 21 settembre, il centrocampista aveva iniziato un programma specifico con la speranza di evitare il bisturi. La terapia conservativa sembrava poter stabilizzare la situazione, ma l’incremento graduale dei carichi di lavoro negli ultimi giorni ha prodotto l’effetto contrario. I fastidi, invece di attenuarsi, sono tornati con forza, rendendo impossibile continuare sulla stessa via. Gli allenamenti più intensi programmati a Formello per testare le sue condizioni hanno evidenziato limiti fisici evidenti. La sensazione è che il suo corpo non riesca a reggere le sollecitazioni richieste per tornare al ritmo gara. In attesa di un annuncio ufficiale, la decisione dell’intervento chirurgico è ormai considerata inevitabile. Si tratta di un passo necessario per mettere fine al dolore ricorrente. Un capitolo doloroso che aggiunge complicazioni a una stagione già complessa.

Tempi di recupero e possibile sostituzione nella lista

L’intervento, secondo le prime valutazioni, comporterà un periodo di recupero stimato tra i 40 e i 45 giorni. Ciò significa che il ritorno in campo di Rovella non potrà avvenire prima di gennaio, quando la squadra sarà già entrata nella fase decisiva della stagione. Per la Lazio questo stop obbligato apre una serie di riflessioni sulla gestione della rosa. In particolare, il club dovrà valutare se sfruttare l’ultimo cambio a disposizione nella lista dei 25 per la Serie A. Una delle ipotesi è quella di reinserire Dele-Bashiru, escluso dopo il derby del 21 settembre per fare posto a Basic. La sua presenza potrebbe dare a Sarri una soluzione in più in mezzo al campo durante l’assenza del regista ex Monza. Questa scelta consentirebbe alla squadra di mantenere adeguata profondità nel reparto nevralgico. Tuttavia, si tratterebbe di una decisione temporanea, valida solo fino alla riapertura delle liste a gennaio. A quel punto si potrà ragionare nuovamente sulla sistemazione definitiva. In ogni caso, per Rovella servirà pazienza, programmazione e un recupero senza rischi.