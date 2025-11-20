Tuttosport.com
Rovella operato, il comunicato della Lazio e i tempi di recupero dell’ex Juve

Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista biancoceleste: ecco quando tornerà in campo l'ex bianconero
1 min
L'operazione alla quale si è sottoposto Nicolò Rovella per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno costretto ai box negli ultimi due mesi "è perfettamente riuscita". A renderlo noto è la Lazio stessa attraverso una nota. Adesso il centrocampista biancoceleste osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il "programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile" prosegue la nota. Il rientro in campo, per il mediano laziale, è previsto per il 2026.

Il comunicato della Lazio

"Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile" è il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lazio sul sito del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

