Rovella operato, il comunicato della Lazio e i tempi di recupero dell’ex Juve

L'operazione alla quale si è sottoposto Nicolò Rovella per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno costretto ai box negli ultimi due mesi "è perfettamente riuscita". A renderlo noto è la Lazio stessa attraverso una nota. Adesso il centrocampista biancoceleste osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il "programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile" prosegue la nota. Il rientro in campo, per il mediano laziale, è previsto per il 2026.