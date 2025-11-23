Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

La Lazio per rialzarsi dalla brutta sconfitta contro l’Inter, il Lecce per dare continuità ai due risultati utili ottenuti contro Fiorentina e Verona nelle ultime due: allo ‘Stadio Olimpico’ di Roma sarà Sarri contro Di Francesco. Il tecnico dei biancocelesti ha annullato la tradizionale conferenza stampa in vista dell’incontro contro il club salentino, diversamente dal tecnico del Lecce che ha analizzato la sfida: "La Lazio è una squadra dai principi ben riconoscibili. Lavorano molto con le catene e lo fanno molto bene. Non hanno segnato tanto ultimamente, ma producono sempre molto. Servirà una prestazione difensivamente impeccabile se vorremo provare a fare loro del male anche offensivamente. Quest'anno hanno per forza di cose dovuto dare continuità al gruppo dello scorso campionato, e per certi versi è un vantaggio, perché si lavora con un organico già consolidato.Vedo una Lazio con delle potenzialità, Sarri ha giocatori qualitativamente importanti, abituati a giocare in contesti di un certo tipo". Ad ogni modo, i biancocelesti dovranno mettercela tutta per rialzarsi dalla brutta prestazione messa in mostra contro l’Inter prima della sosta, rimettendosi in gioco nella corsa all’Europa. Sarri, però, dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave: Rovella è, infatti, reduce da un’operazione per un problema alla zona inguinale che lo terrà fuori dai giochi fino a gennaio.